В Пулково таможенники задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

Фото: телеграм-канал Baza

В аэропорту Пулково задержали наркокурьера, который доставил партию "жидкого" кокаина из Бразилии, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Уточняется, что курьер перевозил наркотик общим весом 1 килограмм в 32 контейнерах, сокрытых в его желудочно-кишечном тракте. За перевозку запрещенного вещества ему заплатили 300 тысяч рублей.

"Cотрудниками главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Шереметьевской и Пулковской таможен пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабанды кокаина из Южной Америки в Россию", – говорится в сообщении федеральной службы.

В ФТС уточнили, что на прилегающей к аэропорту территории была задержана гражданка России, которая получала наркотик, а затем сбывала его в Санкт-Петербурге. Она также была организатором канала контрабанды.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий таможенники провели совместно с главным управлением на транспорте МВД России в аэропорту Пулково.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, инструментов или оборудования"). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково сотрудники таможни пресекли попытку вывоза 225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей. Шесть курьеров пытались вывезти 45 мерных слитков в Армению и ОАЭ.



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