Таможенники во Внуково пресекли контрабанду 225 кг золота

16:49
Фото: телеграм-канал "ФТС России|ProТаможню"
В аэропорту Внуково сотрудники таможни пресекли попытку вывоза 225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей, говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Уточняется, что шесть курьеров пытались вывезти из страны 45 мерных слитков.
"Первая группа из трех человек должна была вылететь в Ереван со слитками в багаже и ручной клади. Направление было выбрано не случайно – Армения входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенный контроль в отношении пассажиров не проводится", – говорится в сообщении.
По данным ФТС, вторая группа курьеров планировала лететь в Дубай (ОАЭ) под видом туристов.
"Пройдя пограничный контроль, сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта. Перед выходом на посадку они обменялись ручной кладью для вывоза золотых слитков в Дубай", – добавляется в сообщении.
В ФТС уточнили, что подозреваемых задержали уже в самолете. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела.
Ранее сообщалось, что пассажир рейса Москва – Мале (Мальдивы) попытался незаконно вывезти через аэропорт Шереметьево более 65 тысяч долларов. Пассажира остановили в "зеленом" коридоре зала прилета. Мужчина оказался 27-летним гражданином Белоруссии. В результате досмотра ручной клади пассажира инспектором были обнаружены наличные денежные средства в размере 74 800 долларов и 32 550 рублей.
До этого в Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза 75 тысяч евро из Амстердама. Должностным лицом таможни был остановлен 62-летний гражданин России. В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира инспектором были обнаружены наличные денежные средства.
Общая сумма незадекларированных средств составила 78 809 долларов, что по курсу ЦБ России составляет 6 580 592 рубля.
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