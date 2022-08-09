В Шереметьево пресекли попытку вывоза более 65 тыс долларов на Мальдивы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажир рейса Москва – Мале (Мальдивы) попытался незаконно вывезти через аэропорт Шереметьево более 65 тысяч долларов. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-служба таможни аэропорта.

"Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств в долларовом эквиваленте составила 65 339 долларов, что по курсу ЦБ России – свыше 3,9 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Пассажира остановили в "зеленом" коридоре зала прилета. Мужчина оказался 27-летним гражданином Белоруссии. В результате досмотра ручной клади пассажира инспектором были обнаружены наличные денежные средства в размере 74 800 долларов и 32 550 рублей.

В пресс-службе уточнили, что после таможенного контроля мужчине вернули под расписку 10 000 долларов – сумму, которая разрешена для перемещения через таможенную границу без обязательного письменного декларировании.

По данным ведомства, в действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления по части 2 статьи 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов").

Ранее в Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза 75 тысяч евро из Амстердама. Должностным лицом таможни был остановлен 62-летний гражданин России. В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира инспектором были обнаружены наличные денежные средства.

Общая сумма незадекларированных средств составила 78 тысяч 809 долларов, что по курсу ЦБ России составляет 6 миллионов 580 тысяч 592 рубля.