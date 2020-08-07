В Шереметьево пресекли попытку вывоза более 40 тыс долларов в Стамбул

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался перевезти более 40 тысяч долларов в Стамбул, сообщает в пресс-службе ведомства.

Его задержали в "зеленом" коридоре таможни. Сообщается, что он пытался вывезти незадекларированные денежные средства в турецкий город.

Сначала при устном допросе мужчина рассказал о том, что у него есть лишь 10 тысяч долларов, предъявив их к осмотру. Впоследствии при досмотре багажа у него обнаружили 24 695 евро и 11 420 долларов.

Сообщается, что общая сумма средств, которые пытался незаконно перевезти мужчина, составила более 40 тысяч долларов, или 3,92 миллиона рублей.

"В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере")", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в Шереметьево была пресечена попытка незаконного ввоза часов Rolex. Пассажирка рейса Лос-Анджелес – Москва прошла по "зеленому" коридору, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.