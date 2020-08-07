В Шереметьево пресекли попытку вывоза более 40 тыс долларов в Стамбул

20:18
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался перевезти более 40 тысяч долларов в Стамбул, сообщает в пресс-службе ведомства.
Его задержали в "зеленом" коридоре таможни. Сообщается, что он пытался вывезти незадекларированные денежные средства в турецкий город.
Сначала при устном допросе мужчина рассказал о том, что у него есть лишь 10 тысяч долларов, предъявив их к осмотру. Впоследствии при досмотре багажа у него обнаружили 24 695 евро и 11 420 долларов.
Сообщается, что общая сумма средств, которые пытался незаконно перевезти мужчина, составила более 40 тысяч долларов, или 3,92 миллиона рублей.
"В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере")", – сообщили в пресс-службе.
Ранее в Шереметьево была пресечена попытка незаконного ввоза часов Rolex. Пассажирка рейса Лос-Анджелес – Москва прошла по "зеленому" коридору, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: