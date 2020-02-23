Замглавы таможенного поста Шереметьево арестовали за крупную взятку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заместителя начальника таможенного поста Шереметьево задержали и арестовали за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Мещанский районный суд столицы избрал меру пресечения А. Черникову в виде заключения под стражу. Срок ареста не уточняется.

"Обвинение ему пока не предъявлено, сейчас с фигурантом проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Черникову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщили, что замглавы таможенного поста аэропорта получил от гражданина Китая 1 миллион рублей. Сам иностранец после дачи взятки беспрепятственно смог проводить через границу РФ товары народного потребления, при это не уплачивая таможенные пошлины.

Ранее бывшую помощницу экс-зампредседателя правительства Аркадия Дворковича обвинили в получении взяток. По версии следствия, чиновница брала взятки не деньгами, а туристическими путевками, причем весьма дорогими.