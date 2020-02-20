Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке

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Басманный суд Москвы арестовал до 19 апреля гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", – огласила решение судья Валентина Левашова.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере". Вместе со Спектором задержана бывшая помощница заместителя председателя Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева, ей вменяется статья "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, Анастасия Алексеева в период с 2015 по 2016 год получила от гражданина Якушкина (другой фигурант дела) взятку в размере четырех миллионов рублей за действия в пользу взяткодателя. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану.

Защита просила суд отпустить обвиняемого под залог в пять миллионов рублей. Адвокат Михаил Рат указывал, что у Спектора есть финансовая возможность оплатить залог.

"В крайнем случае прошу избрать домашний арест, который он может отбывать в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте или в Москве, для чего готов приобрести квартиру в собственность или воспользоваться той, что находится в его долгосрочной аренде", – заявил защитник.

Адвокат утверждал, что его подзащитный не собирается покидать пределы страны, отмечая, что его супруга гражданка России, а дети ходят в школу. Кроме того, сам Спектор хорошо владеет русским языком, он родился в Ленинграде и последние пять лет проживает в Санкт-Петербурге.

Всего в деле фигурируют четыре человека – гражданин США Джин Спектор, Алексеева, а также Якушкин и Белоножка, которым инкриминируется дача взятки и посредничество.

