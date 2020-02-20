Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке

20 февраля, 19:27
Фото: depositphoto/alexraths
Басманный суд Москвы арестовал до 19 апреля гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", – огласила решение судья Валентина Левашова.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере". Вместе со Спектором задержана бывшая помощница заместителя председателя Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева, ей вменяется статья "Получение взятки в особо крупном размере".
По версии следствия, Анастасия Алексеева в период с 2015 по 2016 год получила от гражданина Якушкина (другой фигурант дела) взятку в размере четырех миллионов рублей за действия в пользу взяткодателя. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану.
Защита просила суд отпустить обвиняемого под залог в пять миллионов рублей. Адвокат Михаил Рат указывал, что у Спектора есть финансовая возможность оплатить залог.
"В крайнем случае прошу избрать домашний арест, который он может отбывать в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте или в Москве, для чего готов приобрести квартиру в собственность или воспользоваться той, что находится в его долгосрочной аренде", – заявил защитник.
Адвокат утверждал, что его подзащитный не собирается покидать пределы страны, отмечая, что его супруга гражданка России, а дети ходят в школу. Кроме того, сам Спектор хорошо владеет русским языком, он родился в Ленинграде и последние пять лет проживает в Санкт-Петербурге.
Всего в деле фигурируют четыре человека – гражданин США Джин Спектор, Алексеева, а также Якушкин и Белоножка, которым инкриминируется дача взятки и посредничество.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: