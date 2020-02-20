Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20 февраля, 19:19

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении взяток

происшествия

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Бывшую помощницу зампредседателя правительства Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву обвиняют в получении взяток в виде путевок в Таиланд и Доминиканскую Республику на сумму 4 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Ходатайство Следственного комитета об избрании Алексеевой меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривает Басманный суд Москвы.

Следствие установило, что Алексеева с 2015 по 2016 год получила от гражданина Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя.

Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 миллиона рублей.

Всего в деле фигурируют четыре человека – Алексеева, гражданин США Джин Спектор, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве, а также Якушкин и Белоножка, которым инкриминируется дача взятки и посредничество.

В ноябре 2018 года Алексееву за передачу журналистам внутренней переписки уволили из секретариата Антона Силуанова, который был тогда первым вице-премьером.

Накануне следствие предъявило основателю компании "Т-Платформы" Всеволоду Опанасенко обвинение в мошенничестве. В марте 2019 года против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика