Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении взяток

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Бывшую помощницу зампредседателя правительства Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву обвиняют в получении взяток в виде путевок в Таиланд и Доминиканскую Республику на сумму 4 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Ходатайство Следственного комитета об избрании Алексеевой меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривает Басманный суд Москвы.

Следствие установило, что Алексеева с 2015 по 2016 год получила от гражданина Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя.

Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 миллиона рублей.

Всего в деле фигурируют четыре человека – Алексеева, гражданин США Джин Спектор, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве, а также Якушкин и Белоножка, которым инкриминируется дача взятки и посредничество.

В ноябре 2018 года Алексееву за передачу журналистам внутренней переписки уволили из секретариата Антона Силуанова, который был тогда первым вице-премьером.

Накануне следствие предъявило основателю компании "Т-Платформы" Всеволоду Опанасенко обвинение в мошенничестве. В марте 2019 года против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.