Основателю "Т-Платформы" предъявили обвинение в мошенничестве

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Следствие предъявило основателю компании "Т-Платформы" Всеволоду Опанасенко обвинение в мошенничестве. Об этом Агентству "Москва" сообщил адвокат обвиняемого Дмитрий Лешков.

"Согласно решению суда, бизнесмена продолжат держать в СИЗО, в котором он находится уже почти год. Сегодня же стало известно, что следствие предъявило Опанасенко обвинение в окончательной редакции", – сказал Лешаков.

Адвокат пояснил, что теперь Опанасенко обвиняют не в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, а в мошенничестве.

В марте текущего года в отношении генерального директора АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко было возбуждено уголовное дело. Он был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями. По данным СМИ, речь может идти о нарушениях при заключении контракта между "Т-Платформы" и МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 350 миллионов рублей.

Компания "Т-Платформы" основана в 2002 году. Она производит компьютеры "Таволга терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1".

