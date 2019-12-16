СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом говорится на сайте СК России.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", – говорится в сообщении.

Было установлено, что с 2003 по 2018 год Шестун и другие лица под его руководством приобрели еще как минимум 858 объектов недвижимости, их кадастровая стоимость в сумме превышает 1 миллиард рублей. 780 объектов являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области, площадь превышает 3 миллиона квадратных метров.

Часть имущества уже отчуждена. Полученные от продажи деньги Шестун обратил в свою пользу и пользу близких. Для придания видимости соответствия расходов доходам при приобретении имущества в договорах занижалась стоимость. В ежегодных справках соответствующие сведения не отображались.

Исковое заявление будет в ближайшее время направлено в Серпуховский городской суд Московской области.

По версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей.

Шестуна задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Шестун вину отрицает и утверждает, что дело возбудили необоснованно. Суд изъял у него имущество на 10 миллиардов рублей.

