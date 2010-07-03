У экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна найдено новое имущество

08 ноября, 19:00
Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Генпрокуратура сообщила, что нашла у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
"В ходе проведенной Генпрокуратурой РФ дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Шестуна, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества, в том числе реализованного, о котором не было известно при предъявлении и рассмотрении судом ранее удовлетворенного иска", – сказал он, передает РИА Новости.
Было установлено, что с 2003 по 2018 год Шестун и другие лица под его руководством приобрели еще как минимум 858 объектов недвижимости, их кадастровая стоимость в сумме превышает 1 миллиард рублей. 780 объектов являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области, площадь превышает 3 миллиона квадратных метров.
Часть имущества уже отчуждена. Полученные от продажи деньги Шестун обратил в свою пользу и пользу близких. Для придания видимости соответствия расходов доходам при приобретении имущества в договорах занижалась стоимость. В ежегодных справках соответствующие сведения не отображались.
Исковое заявление будет в ближайшее время направлено в Серпуховский городской суд Московской области.
По версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей.
Шестуна задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Шестун вину отрицает и утверждает, что дело возбудили необоснованно. Суд изъял у него имущество на 10 миллиардов рублей.
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