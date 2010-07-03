Продление ареста экс-главе Серпуховского района Шестуну признали законным

Фото: Агентство "Москва"

Продление до 13 сентября ареста бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну признал законным Московский городской суд.

"Апелляционную жалобу отклонить, оставить решение нижестоящей инстанции без изменений", – приводит слова судьи Ирины Синициной Агентство "Москва".

Шестун в заседании суда участия не принимал, сославшись на плохое состояние здоровья.

Защита экс-главы Серпуховского района просила отменить продление ареста и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

По версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей. Его задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации.

Шестун свою вину не признает и утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.

Ранее суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Объекты, по данным прокуратуры, принадлежали самому Шестуну или были оформлены на аффилированные с ним лица и компании.

