Продление ареста экс-главе Серпуховского района Шестуну признали законным

Продление до 13 сентября ареста бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну признал законным Московский городской суд.
"Апелляционную жалобу отклонить, оставить решение нижестоящей инстанции без изменений", – приводит слова судьи Ирины Синициной Агентство "Москва".
Шестун в заседании суда участия не принимал, сославшись на плохое состояние здоровья.
Защита экс-главы Серпуховского района просила отменить продление ареста и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
По версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей. Его задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации.
Шестун свою вину не признает и утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.
Ранее суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Объекты, по данным прокуратуры, принадлежали самому Шестуну или были оформлены на аффилированные с ним лица и компании.
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