Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил о прекращении голодовки в следственном изоляторе.

"Я принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки в виде применения капельниц, от которых я ранее отказывался. Через неделю после данной терапии возможно начало принятия разбавленных соков, бульонов и специализированного искусственного питания", – приводятся слова Шестуна на сайте СПЧ.

По словам Шестуна, во время голодовки он потерял 25 килограммов веса. Кроме того, у него проявился ряд заболеваний.

Согласно версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету достиг 64 миллионов рублей. Его задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации.

Чиновник свою вину не признает. Шестун утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.

Ранее суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Объекты, по данным прокуратуры, принадлежали самому Шестуну или были оформлены на аффилированные с ним лица и компании.