Жена экс-главы Серпуховского района рассказала о состоянии его здоровья

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, потерял сознание во время следственных действий, рассказала ТАСС его супруга Юлия.

"Его не смогли привести в чувство и унесли на носилках. Состояние его на настоящий момент мне неизвестно", – заявила она.

По словам Юлии, ее супруг находится на 69-м дне голодовки, а врачи поставили ему диагноз "гипогликемия".

Александра Шестуна арестовали 14 июня 2018 года по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании незаконно полученных денег и имущества.

Чиновник свою вину не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.

Ранее суд изъял у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. Объекты, по данным прокуратуры, принадлежали самому Шестуну или были оформлены на аффилированные с ним лица и компании.