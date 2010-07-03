Суд изъял у Шестуна имущество на 10 млрд рублей

Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил

Имущество экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна на 10 миллиардов рублей изъяли в пользу государства, передает РИА Новости.

Такое решение принял Красногорский городской суд Московской области.

Объекты, по данным прокуратуры, принадлежали самому Шестуну или были оформлены на аффилированные с ним лица и компании.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Согласно версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету достиг 64 миллионов рублей.

Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной уточнял, что у Шестуна есть имущество на сумму около 10 миллиардов рублей. Ведомство подало в суд иск об обращении всего этого имущества в доход государства.

По словам Куренного, Шестун является владельцем 676 объектов, из которых 565 – участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юрлиц. Помимо этого, ему принадлежит 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей.

Свою вину он не признал. Шестун утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно.