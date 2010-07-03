У Шестуна нашли активы еще на 425 млн рублей

Генпрокуратура нашла активы еще на 425 миллионов рублей у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который был арестован за махинации с землей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.
Общая стоимость имущества, о котором не было известно прежде, составила 425 053 752 рублей 28 копеек. Ранее речь шла об активах на 10 миллиардов рублей. Начало процесса в Красногорском городском суде намечено на 11 марта.
Главой Серпуховского района Шестун был на протяжении 15 лет. По версии СК, все это время он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками Шестун проворачивал аферы с муниципальной землей. В итоге территории продавались в десятки раз дешевле рынка. В середине февраля Шестуну продлили арест до 13 мая.
Следователи убеждены, что именно махинации превратили чиновника в миллиардера. Сам Шестун вину не признает, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Он также записывал видеообращение к Владимиру Путину, где жаловался на давление и угрозы. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ему "нечего сказать по этой теме".
"Московский патруль": у Шестуна нашли имущество на 10 млрд рублей
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