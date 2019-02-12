Суд продлил на три месяца арест экс-главе Серпуховского района

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Басманный районный суд столицы продлил на три месяца арест бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении А. Шестуна до 13 мая", – огласил решение судья, передает Агентство "Москва".

Следователь просил суд продлить срок ареста на три месяца, мотивировав свое ходатайство тем, что основания для содержания обвиняемого под стражей не отпали, а состояние его здоровья не мешает ему находиться в условиях следственного изолятора.

Прокурор ходатайство следователя поддержал. Он подчеркнул, что Шестун своими действиями и высказываниями пытается опорочить следствие и правоохранительные органы в целом.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что бывший глава Серпуховского района Александр Шестун оказывает противодействие расследованию. Он инсценировал суицид и занимается провокациями.

Он сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была перехвачена переписка Шестуна с его доверенными лицами. Она свидетельствует о подготовке провокаций в отношении ряда должностных лиц прокуратуры и правоохранительных органов. Также на основе переписки можно сделать вывод, что Шестун разрабатывал план по инсценировке суицида для перевода в медицинское учреждение, в котором у него есть связи.

Экс-главу Серпуховского района обвиняют в "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, на посту главы района он незаконно передал четыре земельных участка компании ООО "Центр", что нанесло району ущерб в размере 62 миллионов рублей.