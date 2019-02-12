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12 февраля, 19:44

Бывшего главу Серпуховского района обвинили в провокациях и инсценировке суицида

суды

12 февраля, 19:44

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Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун оказывает противодействие расследованию. Он инсценировал суицид и занимается провокациями, заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Он сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была перехвачена переписка Шестуна с его доверенными лицами. Она свидетельствует о подготовке провокаций в отношении ряда должностных лиц прокуратуры и правоохранительных органов. Также на основе переписки можно сделать вывод, что Шестун разрабатывал план по инсценировке суицида для перевода в медицинское учреждение, в котором у него есть связи.

"Частью плана является информационная кампания по очернению высокопоставленных лиц из числа руководства федеральных органов исполнительной власти", – передает слова Куренного Агентство "Москва".

Ранее 12 февраля Шестун заявил об избиении в СИЗО. С таким заявлением он выступил во время заседания Басманного суда. Он утверждает, что его избили резиновыми дубинками при конвоировании. Шестун также пожаловался на боли в голове и почках и попросил вызвать скорую помощь.

Экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна обвиняют в "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, на посту главы района он незаконно передал четыре земельных участка компании ООО "Центр", что нанесло району ущерб в размере 62 миллионов рублей.

Шестуна задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Свою вину экс-глава не признал. По его словам, уголовное дело против него было возбуждено необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.

В ноябре по решению суда Александру Шестуну продлили срок ареста на три месяца. Он останется под стражей до 13 февраля.

суды

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