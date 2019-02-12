Экс-глава Серпуховского района обвинил конвоиров СИЗО в избиении

Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун рассказал об избиении в СИЗО. С таким заявлением экс-чиновник выступил во время заседания Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении ареста.

Он утверждает, что был избит резиновыми дубинками при конвоировании утром 12 февраля. Шестун также пожаловался на боли в голове и почках и попросил вызвать скорую помощь. Ему было отказано, передает Агентство "Москва".

В свою очередь, на заседании суда выступил сотрудник конвойной службы. Он рассказал, что 11 февраля Шестун предпринял попытку самоубийства. Сам экс-глава Серпуховского района опроверг данное заявление. По его словам, он случайно порезался скрепкой от бумаги.

Александр Шестун был задержан 13 июня 2018 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, превышении должностных полномочий и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, Шестун и его сообщники торговали муниципальной землей по заниженным ценам.

В ходе обыска у бывшего главы Серпуховского района обнаружили имущество на 10 миллиардов рублей. В его владении находятся 676 объектов недвижимости, 22 автомобиля и две базы отдыха. Сам экс-чиновник отрицает, что владеет данными активами.