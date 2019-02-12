Экс-глава Серпуховского района обвинил конвоиров СИЗО в избиении

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун рассказал об избиении в СИЗО. С таким заявлением экс-чиновник выступил во время заседания Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении ареста.
Он утверждает, что был избит резиновыми дубинками при конвоировании утром 12 февраля. Шестун также пожаловался на боли в голове и почках и попросил вызвать скорую помощь. Ему было отказано, передает Агентство "Москва".
В свою очередь, на заседании суда выступил сотрудник конвойной службы. Он рассказал, что 11 февраля Шестун предпринял попытку самоубийства. Сам экс-глава Серпуховского района опроверг данное заявление. По его словам, он случайно порезался скрепкой от бумаги.
Александр Шестун был задержан 13 июня 2018 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, превышении должностных полномочий и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, Шестун и его сообщники торговали муниципальной землей по заниженным ценам.
В ходе обыска у бывшего главы Серпуховского района обнаружили имущество на 10 миллиардов рублей. В его владении находятся 676 объектов недвижимости, 22 автомобиля и две базы отдыха. Сам экс-чиновник отрицает, что владеет данными активами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.