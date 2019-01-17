Участники схемы Шестуна дали на него показания

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Участники схемы бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по отчуждению, легализации и перепродаже муниципального имущества дали на него показания, сообщает ТАСС.

Как рассказ официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, многие из лиц, участвовавших в этих схемах, уже сотрудничают со следствием и оказывают содействие в ходе прокурорской проверки.

По их словам, они фактически являлись номинальными лицами в проведении аукционов и сделок по покупке недвижимости, а финансовые средства они получали от Шестуна и близких ему лиц. Сами они никаких материальных расходов не несли, а впоследствии перепродавали объекты людям или фирмам, на которых им указывали, добавил Куренной.

Ранее у Шестуна обнаружили свыше 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. В их числе 565 земельных участков, оформленных на подконтрольных ему юрлиц и номинальных директоров.

Самого чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. В 2008–2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб от этих действий составил 62,8 миллиона рублей.

Позже дело переквалифицировали в мошенничество, и в нем появились еще два фигуранта: Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Они объявлены в розыск. Шестун свою вину отрицает. Он заявляет, что оказался под следствием из-за планов переизбираться главой района. Жена экс-чиновника Юлия также заявляет, что у него нет имущества стоимостью 10 миллиардов рублей.