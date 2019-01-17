Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:10

Участники схемы Шестуна дали на него показания

происшествия суды

13:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Участники схемы бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по отчуждению, легализации и перепродаже муниципального имущества дали на него показания, сообщает ТАСС.

Как рассказ официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, многие из лиц, участвовавших в этих схемах, уже сотрудничают со следствием и оказывают содействие в ходе прокурорской проверки.

По их словам, они фактически являлись номинальными лицами в проведении аукционов и сделок по покупке недвижимости, а финансовые средства они получали от Шестуна и близких ему лиц. Сами они никаких материальных расходов не несли, а впоследствии перепродавали объекты людям или фирмам, на которых им указывали, добавил Куренной.

Ранее у Шестуна обнаружили свыше 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. В их числе 565 земельных участков, оформленных на подконтрольных ему юрлиц и номинальных директоров.

Самого чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. В 2008–2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб от этих действий составил 62,8 миллиона рублей.

Позже дело переквалифицировали в мошенничество, и в нем появились еще два фигуранта: Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Они объявлены в розыск. Шестун свою вину отрицает. Он заявляет, что оказался под следствием из-за планов переизбираться главой района. Жена экс-чиновника Юлия также заявляет, что у него нет имущества стоимостью 10 миллиардов рублей.

"Московский патруль": у Шестуна нашли имущество на 10 млрд рублей

происшествия суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика