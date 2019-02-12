Фигурант дела экс-главы Серпуховского района Самсонов арестован заочно

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Находящийся в розыске фигурант уголовного дела бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна Сергей Самсонов заочно арестован по решению Басманного суда столицы, передает Агентство "Москва".

На принятии такого вердикта настаивало следствие, которое не исключает возможность давления на свидетелей. Представитель гособвинения поддержал ходатайство в полном объеме, а вот адвокат утверждал, что Самсонов действовал в рамках закона и не планировал скрываться.

По словам судьи, исчисление меры пресечения начнется с момента экстрадиции на территорию России или задержания обвиняемого.

Самсонова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

Ранее у Шестуна нашли имущество на сумму около 10 миллиардов рублей. При этом выявленное имущественное положение экс-главы Серпуховского района не соответствует его официальным доходам. В Генпрокуратуре заявили, что Шестун фактически является владельцем 676 объектов. Вскоре его задержали и арестовали. Затем следствие попросило продлить срок заключения под стражу.

Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов, которые находятся в розыске. По версии следствия, Шестун превысил полномочия, передав совместно с Криводубским и Самсоновым четыре земельных участка компании ООО "Центр". Тем самым он причинил Серпуховскому муниципальному району ущерб в 64 миллиона рублей.