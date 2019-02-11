Следствие просит продлить арест Шестуну

Следствие просит продлить срок ареста экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Ходатайство 12 февраля рассмотрит Басманный суд. Начало заседания в 15:30, сообщает РИА Новости.
Как полагает следствие, в 2010–2011 годах Шестун организовал неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта.
За вознаграждение он предложил оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации.
В период с 2012 по 2018 годы в качестве взятки Шестун получил порядка 9,4 миллиона рублей. Также на базу отдыха Шестуна было поставлено спортивное оборудование стоимостью более 519 тысяч рублей.
Шестун возглавлял Серпуховский район 15 лет – с 2003 по 2018 годы. Все это время, считает СК, он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рыночной стоимости.
Как заявляют следователи, у Шестуна и других предполагаемых аферистов найдены земли на два с лишним миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что у Шестуна обнаружили имущество на 10 миллиардов рублей. По версии следствия, он фактически является владельцем 676 объектов, из них 565 – это участки, оформленные на подконтрольных ему 40 юридических лиц.
Также чиновнику принадлежат 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей. Шестун отрицает, что владеет этими активами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.