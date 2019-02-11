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11 февраля, 16:12

Следствие просит продлить арест Шестуну

суды

11 февраля, 16:12

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Фото: depositphotos/Ведяшкин Сергей

Следствие просит продлить срок ареста экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Ходатайство 12 февраля рассмотрит Басманный суд. Начало заседания в 15:30, сообщает РИА Новости.

Как полагает следствие, в 2010–2011 годах Шестун организовал неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта.

За вознаграждение он предложил оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации.

В период с 2012 по 2018 годы в качестве взятки Шестун получил порядка 9,4 миллиона рублей. Также на базу отдыха Шестуна было поставлено спортивное оборудование стоимостью более 519 тысяч рублей.

Шестун возглавлял Серпуховский район 15 лет – с 2003 по 2018 годы. Все это время, считает СК, он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рыночной стоимости.

Как заявляют следователи, у Шестуна и других предполагаемых аферистов найдены земли на два с лишним миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что у Шестуна обнаружили имущество на 10 миллиардов рублей. По версии следствия, он фактически является владельцем 676 объектов, из них 565 – это участки, оформленные на подконтрольных ему 40 юридических лиц.

Также чиновнику принадлежат 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей. Шестун отрицает, что владеет этими активами.

суды

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