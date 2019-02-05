Экс-главе Серпуховского района предъявили новое обвинение

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Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну предъявлено новое обвинение. На этот раз следствие обвиняет его в получении взятки, сообщает ТАСС.

По версии следствия, в 2010-2011 годах Шестун организовал неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта.

За вознаграждение он предложил оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации.

В период с 2012 по 2018 годы в качестве взятки Шестун получил порядка 9,4 миллиона рублей. Также на базу отдыха Шестуна было поставлено спортивное оборудование стоимостью более 519 тысяч рублей.

Шестун вину не признает. Его адвокаты не смогли прокомментировать новое обвинение их подзащитному, так как с них взята подписка о неразглашении.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Изначально чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. Затем дело переквалифицировали в мошенничество.

У Шестуна обнаружили имущество на 10 миллиардов рублей. По версии следствия, он фактически является владельцем 676 объектов, из них 565 – это участки, оформленные на подконтрольных ему 40 юридических лиц.

Также чиновнику принадлежат 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей. Шестун отрицает, что владеет этими активами.

Красногорский городской cуд Московской области намерен рассмотреть иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района.