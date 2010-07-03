Арестован гендиректор поставщика компьютеров для МВД

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Басманный суд Москвы арестовал генерального директора АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко, который был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями. Он будет оставаться под арестом в течение следующих двух месяцев.

На тот же срок арестован начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД Александр Александров. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Опанасенко обвиняют в подстрекательстве к злоупотреблению.

По данным "Интерфакса", в деле может идти речь о нарушениях при заключении контракта между "Т-Платформы" и МВД, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей. Опанасенко и Александров отрицают вину.

Сделка стала предметом разбирательства в московском арбитраже, где "Т-Платформы" пытались через суд принудить министерство принять партию. Суд решил, что компания сорвала сроки поставки.

В "Т-Платформах" сообщили, что это произошло из-за задержки аванса и непредоставления информации для заказа. В феврале 2018 года "Т-Платформы" отказались от иска.