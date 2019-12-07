Суд арестовал экс-главу Щелковского района по делу о взятке

Суд арестовал экс-главу Щелковского района Подмосковья

Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Обвиняемый отправится в СИЗО сроком на два месяца – до 3 февраля 2020 года. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие.

Санкция вменяемой Валову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Кроме того, до 7 февраля арестована бывший первый замглавы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова. Ранее ее задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ.Свою вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 миллиона рублей она признала.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes стоимостью более 6 миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ по нескольким адресам проживания обвиняемого провели обыски. Как стало известно ранее, правоохранители выявили дополнительный эпизод преступной деятельности бывших сотрудников администрации Щелковского района, в сговоре с которыми подозревается сотрудник столичной полиции. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.