Суд арестовал экс-главу Щелковского района по делу о взятке

13:07 (обновлено 07.12.2019 15:22)
Суд арестовал экс-главу Щелковского района Подмосковья
Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Обвиняемый отправится в СИЗО сроком на два месяца – до 3 февраля 2020 года. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие.
Санкция вменяемой Валову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Кроме того, до 7 февраля арестована бывший первый замглавы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова. Ранее ее задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ.Свою вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 миллиона рублей она признала.
По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes стоимостью более 6 миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе.
Следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ по нескольким адресам проживания обвиняемого провели обыски. Как стало известно ранее, правоохранители выявили дополнительный эпизод преступной деятельности бывших сотрудников администрации Щелковского района, в сговоре с которыми подозревается сотрудник столичной полиции. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: