Следствие просит суд об аресте экс-главы Щелковского района

Фото: СК РФ

Следователи просят суд арестовать бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

В СК настаивают на мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 3 февраля. Соответствующее ходатайство уже поступило в Бабушкинский районный суд Москвы.

Санкция вменяемой Валову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes стоимостью более 6 миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ по нескольким адресам проживания обвиняемого провели обыски. Как стало известно ранее, правоохранители выявили дополнительный эпизод преступной деятельности бывших сотрудников администрации Щелковского района, в сговоре с которыми подозревается сотрудник столичной полиции. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.