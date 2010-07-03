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15:02

Полицейского задержали по делу экс-сотрудников администрации Щелковского района

происшествия

15:02

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители выявили дополнительный эпизод преступной деятельности бывших сотрудников администрации Щелковского района, в сговоре с которыми подозревается сотрудник столичной полиции.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий сообщила Агентству "Москва", что офицера задержали.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Щелковского муниципального района, начальника управления земельных отношений администрации, а также задержанного накануне старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве", – рассказала Врадий.

Отмечается, что их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в феврале 2017 года подозреваемые незаконно изъяли в пользу отца полицейского муниципальную недвижимость по заниженной цене. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб администрации Щелковского района на сумму более 14,5 миллиона рублей.

Ранее был задержан врио главы подмосковного Дзержинского, бывший глава Пушкинского района области Сергей Грибинюченко по подозрению в получении взятки в 20 тысяч долларов.

За денежное вознаграждение он обещал общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области.

происшествия

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