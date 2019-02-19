Врио главы Дзержинского заподозрили во взятке

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в получении взятки в 20 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

По данным следствия, Грибинюченко получил взятку от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Передача денег состоялась 18 февраля на автомобильной парковке одного из торговых центров в Подмосковье. Подробности дела уточняются.