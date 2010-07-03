Экс-главу Кирова подозревают в получении взятки

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Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Следователи считают, что Быков незаконно получил от одного из предпринимателей взятку в размере 7,8 миллиона рублей. За эти деньги он пообещал бизнесмену покровительство со стороны администрации города и городской думы, в том числе при заключении договоров на поставку топлива.

Владимир Быков был избран главой Кирова в 2007 году. С 2016 по 2019 год был председателем законодательного собрания Кировской области шестого созыва. В текущем году он досрочно сложил полномочия председателя и депутата.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника агентства, следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.

В ноябре Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. Он обвиняется в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Дело расследует ФСБ, которая вела в отношении Даххаева совместную спецоперацию с управлением собственной безопасности ФСИН.

