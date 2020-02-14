Экс-сотрудник прокуратуры Северной Осетии задержан по делу об убийстве сожительницы

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Бывший сотрудник прокуратуры Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы, сообщает ТАСС со ссылкой на СУСК РФ по республике.

44-летняя пропала после того, как ушла из дома в селении Кобань Пригородного района 4 января. 13 февраля ее захороненное тело обнаружили на территории домовладения, где она проживала с 57-летним сожителем.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинения.

Собеседник агентства в правоохранительных органах рассказал, что задержанным является бывший сотрудник прокуратуры Игорь Чельдиев. Его уволили из ведомства в 2018 году после видеороликов в соцсетях, в которых рассказывал о деятельности прокуратуры республики.

Убитой является жительница селения Кобань Ирина Боженко.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку в связи с появлением видеозаписи с банкета, на котором присутствовали сотрудники следственных органов и полиции.

На записи участники банкета позировали на камеру. Один из гостей кричал: "АУЕ" и "Жизнь ворам".