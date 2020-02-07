Суд арестовал столичного следователя за получение взятки в 4,3 млн рублей

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Пресненский суд арестовал до 5 апреля следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по СВАО ГСУ СК России по Москве Эмиля Кадырова, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, 4 февраля Кадыров получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в 4,3 миллиона рублей.

За эти деньги следователь обещал не привлекать к уголовной ответственности родственника мужчины в рамках уголовного дела, находящегося в его производстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".