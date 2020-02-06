На замглавы подмосковного Ступина завели уголовное дело

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено в отношении замглавы администрации города Ступино в Подмосковье. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В получении взятки также подозревается исполняющей обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок". Кроме того, уголовное дело возбуждено против взяткодателя и посредника.

По версии следствия, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 миллионов рублей. За это они обещали заключить с фирмой муниципальный контракт на благоустройство дворовых территорий Ступина.

По информации источника в правоохранительных органах, задержан Денис Фунтиков, который, по информации с сайта администрации Ступина, курирует управление строительства, управление автодорог, транспорта и связи и управление градостроительной деятельности.

Ранее в Москве задержали следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по СВАО. Его подозревают в получении 4,3 миллиона рублей взятки от родственника фигуранта уголовного дела.