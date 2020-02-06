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Москва 24

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Происшествия

14:45

Столичного следователя задержали за получение взятки в 4,3 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали следователя по особо важным делам. Его подозревают в получении 4,3 миллиона рублей взятки от родственника фигуранта уголовного дела, сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Как полагает следствие, в минувший вторник, 4 февраля, следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по СВАО получил деньги от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов.

За эти деньги правоохранитель обещал не привлекать родственника этого человека к уголовной ответственности. Следствие намерено ходатайствовать о взятии мужчины под стражу.

Ранее обвинение в крупной взятке предъявили заместителю главы управления ГУ уголовного розыска МВД Евгению Кузину. Пресненский суд рассматривает вопрос о его аресте.

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