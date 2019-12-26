Суд арестовал и. о. прокурора Норильска, подозреваемого в коррупции

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Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев был арестован по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Известно, что Гутаева по решению суда арестовали сроком на два месяца.

"Суд принял избрать меру пресечения Гутаеву содержание под стражей сроком на 2 месяца, с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что и. о. прокурора Норильска был отстранен от обязанностей по подозрению в получении взятки. По версии правоохранителей, он был задержан с поличным.