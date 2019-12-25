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Общество

07:45

И. о. прокурора Норильска задержан по подозрению в получении взятки

происшествия общество

Фото: соцсети

И. о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев был отстранен от обязанностей по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

"С согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска. Он подозревается в получении взятки. По указанию прокурора края он отстранен от исполнения служебных обязанностей", – заявили в прокуратуре.

По информации правоохранительных органов, мужчину задержали с поличным.

Гутаев работал в должности исполняющего обязанности прокурора Норильска с 2018 года.

Ранее стало известно, что в Москве по подозрению в получении взятки арестовали начальника отдела ГИБДД "Балашихинское". В Следственном комитете объяснили, что деньги полицейскому (не менее 250 тысяч рублей) передавал директор фирмы, осуществляющей работы по содержанию дорог и улиц в Балашихе.

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