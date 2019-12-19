Дело экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна направлено в суд

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Также прокуратура просит перенести рассмотрение уголовного дела из Серпуховского городского суда в другой районный суд Московской области.

По версии следствия, Шестун в 2008-2014 годы передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей.

Также с 2003 по 2018 год Шестун и другие лица под его руководством приобрели как минимум 858 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых в сумме превышает один миллиард рублей.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года. Он обвиняется по статьям "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", "Легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".

Шестун вину отрицает и утверждает, что дело возбудили необоснованно. Суд изъял у него имущество на 10 миллиардов рублей.

