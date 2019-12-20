В учебные планы школ и вузов призвали включить предметы о вреде коррупции

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Первый зампред парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев предложил включить в учебные планы школ и вузов предметы, которые будут воспитывать нетерпимость к коррупции.

"Во многих европейских странах такие образовательные программы включены в учебный план. Госдума рассматривает законопроект, направленный на появление этой практики и у нас. Он уже прошел первое чтение, сейчас готовятся поправки для второго", – цитирует его Агентство "Москва".

Парламентарий подчеркнул, что представления о коррупции сейчас существуют только на бытовом уровне, поэтому школьникам и студентам нужно объяснять суть этого явления.

"Можно объяснить разницу между подарком от чистого сердца и взяткой – подарком, за которым должна последовать ответная услуга. И объяснить, к каким последствиям может привести последнее. Дети такие вещи очень чутко воспринимают", – отметил депутат.

При этом обучение не должно быть формальным, поскольку в этом случае отношение детей к дисциплине будет отрицательное. Кроме того, важно не перегружать учащихся и включать элементы новой дисциплины и уже существующие, заключил Савельев.

Ранее первый зампред парламентского комитета по образованию и науке Олег Смолин предложил заменить письменные домашние задания для школьников на чтение классической литературы во время новогодних каникул.

