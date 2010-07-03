В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

Письмо в министерство просвещения с предложением отменить домашние задания в российских школах направил зампред парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, вся работа по закреплению материала должна происходить во время уроков. В связи с этим продолжительность одного урока можно увеличить до одного часа, а последние 15 минут заниматься закреплением материала.

Отсутствие домашних заданий позволит школьникам получить дополнительное свободное время. "Ребенок, приходя с уроков и дополнительных занятий, мог заниматься своим здоровьем, своими делами: гулял, общался с друзьями, помогал по дому своим родителям", – заключил депутат.

Ранее Борис Чернышов поддержал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о необходимости отменить школьные экзамены. Он отметил, что экзамены являются дополнительным фактором стресса для детей. Кроме того, ребенок лишается возможности получать новое образование из-за того, что его "натаскивают на решение определенных кейсов и заданий".

Позднее в Минпросвещения уточнили, что отменить экзамены в школах невозможно в ближайшей перспективе. В ведомстве считают, что далеко не все компании могут тестировать потенциального сотрудника при приеме на работу, не беря в расчет наличие у него аттестата или диплома. Именно поэтому сейчас нет возможности "по-другому оценивать итог обучения", кроме как выдавая ребенку соответствующее свидетельство.

