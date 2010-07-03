В Минпросвещения оценили идею отказа от экзаменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минпросвещения заявили, что в ближайшей перспективе невозможно отменить экзамены в школах. Такое мнение высказал первый замглавы ведомства Павел Зенькович, выступая на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, в рамках Восточного экономического форума.

Зенькович пояснил, что далеко не все компании могут тестировать потенциального сотрудника при приеме на работу, не беря в расчет наличие у него аттестата или диплома. По словам представителя Минпросвещения, "мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет". Зенькович признался, что пока не видит возможностей "по-другому оценивать итог обучения", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф заявил на ВЭФ, что "ненавидит процесс оценивания". Он подчеркнул, что считает одной из своих личных целей "убить" экзамены. Греф уверен, что из школы молодые люди выходят "уже с инвалидностью" и опасаются, что их "всю жизнь будут оценивать".

Грефа поддержал замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. По мнению депутата, экзамены – это "дополнительный стресс" для школьников, которых просто "натаскивают на решение определенных кейсов и заданий".