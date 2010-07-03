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Москва 24

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11:23

В Госдуме поддержали идею Грефа отменить экзамены в школах

образование общество

11:23

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о необходимости отменить школьные экзамены, передает ИА "НСН".

"Эзамены – это дополнительный стресс, это возможные риски в образовании, когда вместо того, чтобы ребенок получал новое образование, его натаскивают на решение определенных кейсов и заданий", – заявил Чернышов.

Ранее в ходе Восточного экономического форума Греф заявил, что "ненавидит процесс оценивания и экзамены", так что считает одной из своих личных целей "убить" их. По словам банкира, из школы люди выходят "уже с инвалидностью", боясь, что их "всю жизнь будут оценивать".

Позднее первый замглавы Минпросвещения Павел Зенькович заявил, что отменить экзамены в школах невозможно в ближайшей перспективе. Он пояснил, что далеко не все компании могут тестировать потенциального сотрудника при приеме на работу, не беря в расчет наличие у него аттестата или диплома. По словам представителя ведомства, он пока не видит возможностей "по-другому оценивать итог обучения", кроме как выдавая ребенку соответствующее свидетельство.

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образование общество

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