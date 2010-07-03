Эксперты оценили предложение продлить школьникам летние каникулы до октября

12:24
12:24
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Москвой 24 не поддержала предложение продлить летние каникулы для школьников и студентов до октября, чтобы те могли подрабатывать. По ее мнению, здесь нельзя упускать из виду насыщенность программы учащихся.
"Если говорить о школе, то дети в учебный год должны получить определенное количество учебных часов, знаний. У них довольно напряженная программа. И если школам бы разрешалось начать учебный год позже, тогда и заканчивать они его должны позже", – говорит она.
Кроме того, Леткова считает, что приоритетом для молодежи всегда должна быть учеба, а не подработка.
В свою очередь, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев считает, что инициатива требует проработки с экспертным сообществом.
"Если человек работает, совмещая с учебой, то он работает и в течение учебного года. И что же из-за этого увеличивать всем каникулы? Я бы очень взвешенно все обсуждал в рамках родительского сообщества", – пояснил он свою позицию.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать. Такую инициативу он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Парламентарий считает, что соответствующий пилотный проект можно было бы провести в регионах Дальнего Востока.
Власов пояснил, что обсуждал эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. В своем письме вице-премьеру депутат отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов очень высок.
Он также указал, что практически все экзамены заканчиваются к началу июля. Таким образом, каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, следует принимать во внимание, что молодежь предпочитает работать в летнее время.
По мнению парламентария, данная мера будет способствовать и развитию туризма в России, поскольку позволит гражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре.
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