Летние каникулы в России предложили продлить до октября

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Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать.

Такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он считает, что соответствующий пилотный проект можно было бы провести в регионах Дальнего Востока.

В разговоре с РИА Новости Власов пояснил, что обсуждал эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. В своем письме вице-премьеру депутат отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов очень высок.

Он также указал, что практически все экзамены заканчиваются к началу июля. Таким образом, каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, следует принимать во внимание, что молодежь предпочитает работать в летнее время.

По мнению парламентария, данная мера будет способствовать и развитию туризма в России, поскольку позволит гражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре.

Ранее сообщалось, что около 25 тысяч школьников приняли участие в программе "Московская смена". Она рассчитана на учащихся до 14 лет, которые проводят летние каникулы в столице.