Летние каникулы в России предложили продлить до октября

Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодежи подрабатывать.
Такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он считает, что соответствующий пилотный проект можно было бы провести в регионах Дальнего Востока.
В разговоре с РИА Новости Власов пояснил, что обсуждал эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны. В своем письме вице-премьеру депутат отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов очень высок.
Он также указал, что практически все экзамены заканчиваются к началу июля. Таким образом, каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, следует принимать во внимание, что молодежь предпочитает работать в летнее время.
По мнению парламентария, данная мера будет способствовать и развитию туризма в России, поскольку позволит гражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре.
Ранее сообщалось, что около 25 тысяч школьников приняли участие в программе "Московская смена". Она рассчитана на учащихся до 14 лет, которые проводят летние каникулы в столице.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.