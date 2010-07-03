Около 25 тысяч школьников стали участниками "Московской смены"

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около 25 тысяч школьников приняли участие в "Московской смене". Эта городская программа рассчитана на учащихся в возрасте от семи до 14 лет, которые проводят летние каникулы в столице. В 2019 году "Московская смена" охватила 246 площадок, в том числе 132 школы, 27 спортшкол и 87 организаций соцобслуживания, передает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что каждая из трех тематических смен – образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная – продолжалась 21 день. Участники программы посещали музеи и мастер-классы, готовились к олимпиадам, соревновались между собой в спартакиадах и велопробегах.
В частности, столичные школьники бесплатно побывали в 26 музеях, а также в театрах, парках и центрах досуга, включая парк "Зарядье", "Москвариум", музей-усадьбу "Кусково" и Измайловский кремль. Они посетили Московский театр кукол и планетарий. Помимо этого, в течение трех смен юные москвичи осваивали навыки поведения в ЧС и оказания первой помощи по программе "Код твоей безопасности". В рамках "Московской смены" провели более 1,2 тысячи мероприятий.
Проект "Московская смена" стартовал летом 2016 года и быстро приобрел популярность. В обсуждении программы приняло участие более 300 тысяч родителей.
Проект поддержал Сергей Собянин. В мае 2019 года столичные власти постановили, что "Московская смена" станет постоянной программой летнего отдыха школьников.
В прошлом году в лагерях "Московской смены" отдохнули 22,5 тысячи детей. Из них 60% – дети из многодетных семей, 15% – дети с инвалидностью и 25% – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Мосгорсправка": "Московская смена"
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