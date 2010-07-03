Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Московская смена" станет постоянной программой летнего отдыха школьников. Решение приняли на заседании президиума правительства Москвы.

"Московская смена" рассчитана на всех столичных школьников от 7 до 14 лет. Дети могут отдохнуть в городских лагерях, образованных на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также социальных учреждений. Это особенно важно для семей, которые по каким-либо причинам не могут отправить своих детей отдыхать в загородные лагеря. Программа предусматривает активный развивающий отдых под руководством педагогов, подготовку к олимпиадам, посещение музеев, значимых спортивных мероприятий и многое другое.

Городской летний отдых в 2019 году будет организован на базе 246 учреждений, включая 132 общеобразовательные школы, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания. Городские лагеря работают в будние дни с 9:00 до 19:00. За лето проходят три смены, длительность каждой – не менее 21 дня. Первая смена (образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная) откроется 3 июня, вторая (физкультурно-оздоровительная и социальная) начнет работать с 1 июля, а третья (социальная) – с 1 августа.

Спортивная и культурно-досуговая программа, трехразовое питание, медицинское обслуживание предоставляются детям бесплатно.

В рамках культурно-досуговой программы школьники смогут посетить 26 музеев, 5 театров и 15 анимационных центров. Всего запланировано 1 214 культурных и досуговых мероприятий.

Ожидается, что летом в рамках "Московской смены" отдохнут более 25 тысяч московских детей.

В прошлом году в лагерях "Московской смены" отдохнули 22,5 тысячи детей. Из них 60 процентов – дети из многодетных семей, 15 процентов – дети с инвалидностью, 25 процентов – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект стартовал летом 2016 года и быстро приобрел огромную популярность. В обсуждении программы приняли участие более 300 тысяч родителей. Программа была также поддержана Сергеем Собяниным.

