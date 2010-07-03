В Роспотребнадзоре назвали допустимое количество уроков в школах

12:35
12:35
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Количество уроков для первоклассников не должно быть более четырех в день. Для учеников предлагается установить норму не более пяти уроков, причем в расписании нужно чередовать разные по сложности предметы. Четверг и пятницу рекомендуется сделать облегченными днями для предупреждения утомляемости школьника.
"Образовательная недельная нагрузка должна равномерно распределяться в течение учебной недели в зависимости от класса (от 21 академического часа для 1-го класса до 37 академических часов для 10-11 классов), без учета времени на выполнение домашнего задания. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся первых классов - не должен превышать четырех уроков; для обучающихся 2-4 классов – не более пяти уроков", – сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Ученикам 5-6 классов рекомендуется не более шести уроков в день, а для 7-11 классов – не более семи.
Также эксперты напомнили, что важно не пересиживать за компьютером. На уроках за компьютером школьники 1-2 классов могут проводить не более 20 минут, учащиеся 3-4 классов – не более 25 минут, пятиклассники и шестиклассники – не более получаса, старшеклассники – не более 35 минут.
Также не стоит использовать интерактивные доски на уроках больше пяти минут в начальной школе и 10 минут в 5-11 классах. В целом работу с техническими устройствами лучше чередовать с другими видами деятельности.
Ранее министерство просвещения предложило ограничить использование гаджетов среди школьников. Ведомство разработало рекомендации совместно с Рособрнадзором и Роспотребнадзором. В ведомстве отметили, что чрезмерное увлечение гаджетами может привести к нарушениям психики и ослаблению памяти.
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