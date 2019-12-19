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Москва 24

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Общество

10:32

В Госдуме предложили заменить школьникам домашние задания на чтение классики

общество образование

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Первый зампред парламентского комитета по образованию и науке Олег Смолин предложил заменить письменные домашние задания для школьников на чтение классической литературы во время новогодних каникул.

По словам депутата, дети хорошо знакомы с современными информационными технологиями, однако почти не читают и не любят гуманитарные предметы. "Точно не нужно давать письменное задание. Но что бы я точно рекомендовал – почитать. И прежде всего, конечно, русскую классику", – цитирует его Агентство "Москва".

Парламентарий подчеркнул, что человек, который не прочитал стихотворений Александра Пушкина, романов Льва Толстова и пьес Антона Чехова, "вряд ли может считаться полноценным человеком российской культуры".

"Поэтому еще раз: настоятельно порекомендовать почитать книги. Эта форма, которая сочетает отдых и работу", – заключил Смолин.

Ранее письмо в министерство просвещения с предложением отменить домашние задания в российских школах направил депутат Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что вся работа по закреплению материала должна происходить во время уроков. Поэтому продолжительность одного урока можно увеличить до одного часа.

Домашние задания на новогодние каникулы не будут задавать столичным школьникам. Инициативу министра просвещения России Ольги Васильевой поддержали в палате межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы.

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