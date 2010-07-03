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Общество

09:47

Губернатор Белгородской области предложил отменить домашние задания в школах

образование дети общество

Губернатор Белгородской области предложил отменить домашние задания для школьников

Губернатор Белгородской области предложил отменить домашние задания для школьников. По словам чиновника, "домашка" травмирует и ребенка, и родителя. И вообще заниматься надо в школе.

В Национальном родительском комитете уверены, что горы "домашки" – это следствие недоработки учителей. В школах, разумеется, думают иначе. Напоминают о постулате: "Повторение – мать учения".

Ранее письмо в министерство просвещения с предложением отменить домашние задания в российских школах направил зампред парламентского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению парламентария, вся работа по закреплению материала должна происходить во время уроков. В связи с этим продолжительность одного урока можно увеличить до одного часа, а последние 15 минут заниматься закреплением материала. Отсутствие домашних заданий позволит школьникам получить дополнительное свободное время.

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