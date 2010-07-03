Названы самые необычные уловки выпускников во время ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2019 году общественные наблюдатели зафиксировали около шести тысяч нарушений во время проведения ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза молодежи.

В Санкт-Петербурге с экзамена был удален выпускник, который попытался использовать шпионские очки. Устройство было оборудовано скрытой видеокамерой, которая фиксировала его задание и передавала изображение помощникам.

Другой выпускник принес на экзамен антиглушилку сотовой связи. С ее помощью он хотел воспользоваться мобильным телефоном и микронаушником. Одна из школьниц решила перестраховаться и попыталась пронести семь смартфонов, рассказали наблюдатели.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор планирует разработать систему удаленной сдачи единых государственных экзаменов. Технологию не будут внедрять в ближайшие два года из-за объема факторов, которые необходимо проработать.

