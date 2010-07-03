ЕГЭ можно будет сдавать онлайн – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) планирует разработать систему удаленной сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщил "Интерфакс".

Технологию не будут внедрять в ближайшие два года из-за объема факторов, которые необходимо проработать, но рано или поздно возможно разграничение частей экзамена по формату: часть школьники смогут сдать удаленно, часть – выполнят письменно на пункте проведения ЕГЭ.

"В этом есть много плюсов. Но мы должны быть уверены максимально, что эта технология не будет давать сбоев", – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

При этом появление цифрового формата не значит, что в экзаменационные бланки вернут задания с механическим выбором ответа, как подчеркнул Кравцов. По мнению специалиста, их неслучайно планомерно исключали из банка заданий.

Руководитель Рособрнадзора напомнил, что технологии и современные разработки активно внедряются в механизм проведения ЕГЭ. Например, часть школ уже получает задания по интернету с помощью защищенного канала связи. В будущем году к тестированию этого формата могут перейти примерно половина регионов России.

Ранее в организации подготовили проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год. Досрочно можно будет сдавать с 20 марта по 13 апреля, основная волна придется на период с 25 мая по 29 июня. Наконец, дополнительные даты установлены с 7 по 24 сентября.