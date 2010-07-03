Рособрнадзор дал рекомендации по проведению итогового сочинения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор опубликовал рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как напомнили в пресс-службе, итоговое сочинение принято проводить в первую среду декабря и февраля, а также в первую рабочую среду мая. "Основной срок проведения итогового сочинения в 2019–2020 учебном году – 4 декабря", – уточнили представители ведомства. При этом школьники, получившие неудовлетворительную оценку, не писавшие сочинение или удаленные с него, смогут выполнить задание повторно 5 февраля и 6 мая 2020 года. "Рособрнадзор уже подготовил и направил в регионы методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения", – сказано в сообщении.

Выпускников предупредили, что успешное написание сочинения обеспечит им допуск к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право заменить сочинение изложением, отметили в ведомстве.

Как сказано в рекомендациях Рособрнадзора, чтобы принять участие в итоговом сочинении, необходимо зарегистрироваться на него как минимум за две недели. На работу над сочинением каждому ученику отводится три часа 55 минут. Однако для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов этот срок увеличат на 1,5 часа, добавили в пресс-службе.

Также уточняется, что рекомендуемый объем итогового сочинения составляет не менее 350 слов при минимуме в 250 слов. Во время написания сочинения запрещено иметь при себе мобильные телефоны, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также собственные орфографические и толковые словари или иные справочные материалы. Нарушителей попросят покинуть экзамен, подчеркнули специалисты Рособрнадзора. Они также отметили, что результаты итогового сочинения действительны в течение четырех лет после написания.

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