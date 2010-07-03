Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год

17:02
17:02
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год, передает РИА Новости.
Единый государственный экзамен в 2020 году традиционно пройдет в три этапа. Досрочно ЕГЭ будут сдавать с 20 марта по 13 апреля, основная волна запланирована на период с 25 мая по 29 июня, а дополнительные экзамены проведут с 7 по 24 сентября. Досрочный период ЕГЭ начнется с географии и литературы, основной – с географии, литературы и информатики.
Отмечается, что для ЕГЭ по обществознанию не будут выделять отдельный день: во время досрочного периода его совместят с информатикой, во время основного – с химией. При этом в каждом из периодов проведения экзаменов будут предусмотрены резервные сроки. Вместе с тем между экзаменационными днями в основной период перерыв составит не менее двух дней.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Иные варианты возможны только при наличии документально подтвержденных уважительных причин. Те, кто получил неудовлетворительные результаты по математике и русскому языку, а также те, кто повторно провалил один из предметов в резервный день, смогут сдать базовый уровень в дополнительный сентябрьский период.
Основной государственный экзамен для выпускников 9 классов тоже проведут в три этапа: досрочный пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 июня, а дополнительный – с 7 по 21 сентября.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что "ненавидит процесс оценивания". Он подчеркнул, что считает одной из своих личных целей "убить" экзамены. По мнению банкира, из школы молодые люди выходят "уже с инвалидностью" и опасаются, что их "всю жизнь будут оценивать". Грефа поддержал замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. Он отметил, что экзамены – это "дополнительный стресс" для школьников, которых просто "натаскивают на решение определенных кейсов и заданий".
В Минпросвещения же заявили, что в ближайшей перспективе отменить экзамены в школах невозможно. Как подчеркнул замглавы ведомства Павел Зенькович, выпуская ребенка из учебного заведения, надо "давать ему какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет".
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